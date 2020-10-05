Beyin kanaması geçiren oyuncu Ali Sürmeli yoğun bakımdan çıktı

Kusma ve hıçkırık şikayetiyle hastaneye gittikten sonra yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması nedeniyle ameliyat edilen tiyatro sanatçısı Ali Sürmeli yoğun bakımdan çıktı.

Oyuncunun tedavi gördüğü hastanenin Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ferda Çağavi, yaptığı yazılı açıklamada, sanatçının durumuna ilişkin bilgiler verdi.

"TEDAVİSİNE NORMAL ODADA DEVAM EDECEĞİZ"

Çağavi, Sürmeli'nin 27 Eylül'de hastanenin acil servisine başvurduğunu belirterek, "Yaptığımız tetkiklerde beynin sağ ön tarafında yüksek tansiyona bağlı kanama tespit edildi ve aynı gün ameliyata alındı. Ameliyatının ardından yoğun bakımda tedavisi devam eden sanatçımızın ameliyat sonrasında oluşan kafa kemiği defektini 2 Ekim Cuma günü gerçekleştirdiğimiz operasyonla giderdik. Genel durumu iyi olan hastamızı yoğun bakımdan çıkartarak, servise aldık. Ali Sürmeli'nin bundan sonraki tedavisi serviste devam edecek. Kendisine acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Son olarak Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alan usta oyuncu Ali Sürmeli temmuz ayının son günlerinde beyin kanaması geçirmişti. Kötü haberi alan Mahsun Kırmızıgül ve Oktay Kaynarca ise dostlarını tedavi gördüğü hastaneye giderek ailesine destek olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Alcan