Oyuncu Açelya Topaloğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

"Arka Sokaklar", "İnadına Aşk", Sihirli Annem" ve "Güldür Güldür"ün de aralarında olduğu çok sayıda dizi ve filmde rol alan oyuncu Açelya Topaloğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Son olarak sabah saatlerinde yayımlanan kadın programlarının eğlenceli bir dille anlatıldığı "Nalan" filminde oynayan Topaloğlu, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Topaloğlu, "haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın Gazze Şeridi'nin Beyt Hanun kentinde, Filistinlilerin yaşam mücadelesini yansıttığı "Harabeler arasında yaşam" fotoğrafına oy verdi.

"Yaşam" kategorisinde, Kars'ta bir grup gönüllünün Kurban Bayramı'nda çocuklara oyuncak dağıtımı sırasında aralarına karışan ve oyuncak isteyen 75 yaşındaki Nadime Demirbaş'ın hediye edilen oyuncak ayıya sarılmasını aktaran fotoğrafı beğenen Topaloğlu, İsmail Kaplan imzalı "Mutluluk gözyaşları" başlıklı fotoğraf için oy kullandı.

AA / Hilal Uştuk - Son Dakika Haberleri

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