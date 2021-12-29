Oyuncak traktörden uyuşturucu çıktı

ADANA'da uyuşturucu sattığı belirlenen Halil A.'nın evindeki oyuncak traktör ile şarj aletine gizlenmiş 12,28 gram esrar ve 4,38 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çukurova ilçesinde uyuşturucu madde satıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, torbacılık yaptığı belirlenen Halil A.'nın evine baskın düzenledi. Evde arama yapan ekipler, oyuncak traktöre gizlenmiş 12,28 gram esrar, şarj aletinden de 4,38 gram metamfetamin ele geçirdi. Şüpheli Halil A. ile dini nikahla birlikte yaşadığı Zeynep K., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.