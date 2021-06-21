Oyun oynarken kanalizasyon borusuna sıkıştı
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Oyun oynarken kanalizasyon borusuna sıkıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde oyun oynarken İSKİ'ye ait kanalizasyon borusuna sıkışan 5 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında kurtarıldı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde oyun oynarken İSKİ'ye ait kanalizasyon borusuna sıkışan 5 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında kurtarıldı.

Olay, Dilovası ilçesi Bağdat Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 yaşındaki Akif N. isimli çocuk oyun oynadığı esnada İSKİ'ye ait kanalizasyon borusuna sıkıştı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışma neticesinde minik Akif'i sıkıştığı yerden kurtardı.

Ekiplerin seferber olarak sıkıştığı borudan çıkan Akif'e ilk müdahale olay yerine sağlık ekiplerince yapıldı. Herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı tespit edilen Akif, tedbir amaçlı Dilovası İlçe Devlet Hastanesine kaldırılırken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan, minik Akif'in kurtarıldığı esnada ise yakınlarının biran olsun bile elini bırakmadığı anlar da dikkatlerden kaçmadı.

(Gürcan Yılmaz/ İHA)

Oyun oynarken kanalizasyon borusuna sıkıştı
Oyun oynarken kanalizasyon borusuna sıkıştı
Oyun oynarken kanalizasyon borusuna sıkıştı
Oyun oynarken kanalizasyon borusuna sıkıştı
Oyun oynarken kanalizasyon borusuna sıkıştı
Oyun oynarken kanalizasyon borusuna sıkıştı
Oyun oynarken kanalizasyon borusuna sıkıştı
Oyun oynarken kanalizasyon borusuna sıkıştı
Oyun oynarken kanalizasyon borusuna sıkıştı
Oyun oynarken kanalizasyon borusuna sıkıştı
Oyun oynarken kanalizasyon borusuna sıkıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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