Oyun için çıktığı demir korkuluk, 12 yaşındaki çocuğun koluna saplandı
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Oyun için çıktığı demir korkuluk, 12 yaşındaki çocuğun koluna saplandı

Osmaniye'de, üzerine çıktığı demir korkuluk sağ koluna saplanan 12 yaşındaki Furkan Derin, itfaiye ekiplerince kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

19.09.2020 12:36 | Son Güncelleme: 19.09.2020 14:02

Osmaniye'de 12 yaşındaki Furkan Derin'in koluna oyun oynamak için üzerine çıktığı demir saplandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuk, demirin çıkarılması için ameliyata alındı.

Olay, dün akşam, Rızaiye Mahallesi Nahar Yolu üzerinde yaşandı. Furkan Derin, oynamak için 3 No'lu Cumhuriyet Aile Sağlığı Merkezi'nin bahçesini çeviren demir korkulukların üzerine çıktı. Ancak çocuğun sağ koluna demir korkuluk saplandı. Furkan'ın çığlıklarını duyan vatandaşlar, 112 Acil ile itfaiye ekiplerine haber verdi.

Oyun için çıktığı demir korkuluk 12 yaşındaki çocuğun koluna saplandı

İTFAİYE, DEMİR PARÇASINI KÜÇÜLTTÜ

Gelen sağlık ekipleri, çocuğa ilk yardım müdahalesinde bulunurken, itfaiye ekipleri demir korkuluğu kesti. Ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Furkan Derin, kolundaki demir parçası, burada kesilerek küçültüldükten sonra ameliyata alındı. Derin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Oyun için çıktığı demir korkuluk 12 yaşındaki çocuğun koluna saplandı
Oyun için çıktığı demir korkuluk, 12 yaşındaki çocuğun koluna saplandı

Kaynak: DHA

DHA Editörü - İbrahim EMÜL
İbrahim EMÜL
DHA Editörü
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