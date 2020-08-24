Oynat Bakalım sunucusu kimdir? Oynat Bakalım sunucusu Furkan Dede kaç yaşında, nereli? Furkan Dede hayatı ve biyografisi!
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Oynat Bakalım sunucusu kimdir? Oynat Bakalım sunucusu Furkan Dede kaç yaşında, nereli? Furkan Dede hayatı ve biyografisi!

Oynat Bakalım sunucusu Furkan Dede başarılı performansı ile ekranlarda beğeni topluyor. Peki, Oynat Bakalım sunucusu kaç yaşında, nereli? Furkan Dede hayatı ve biyografisi nedir? Oynat Bakalım sunucusu Furkan Dede kimdir?

Oynat Bakalım sunucusu kimdir? Oynat Bakalım sunucusu Furkan Dede kaç yaşında, nereli? Furkan Dede hayatı ve biyografisi!
24.08.2020 17:32 | Son Güncelleme: 24.08.2020 17:35

Sevilen TV programı Oynat Bakalım, izleyicilerin beğenisini topluyor. Merak konusu haline gelen Oynat Bakalım hakkında, Oynat Bakalım sunucusu Furkan Dede kimdir? Oynat Bakalım sunucusu kaç yaşında, nereli? Furkan Dede hayatı ve biyografisi gibi konular merak ediliyor.

OYNAT BAKALIM SUNUCUSU FURKAN DEDE KİMDİR?

TV8 sunucusu Furkan Dede, 1988 yılında İstanbul'da doğdu. Furkan Dede'nin koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğu bilinmektedir.

Show TV ekranlarında yayınlanan "Var Mısın Yok Musun" adlı yarışmayla ünlendi. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sunduğu yarışmaya katılan Furkan Dede, son 2 kutuya kalmış ve 100 bin liralık ödülün sahibi olmuştur.

2010 yılında Show TV'de yayınlanan "Survivor Kızlar-Erkekler" yarışmasına katıldı. Yarışmadan ikinci hafta elendi.

Furkan Dede'nin televizyonculuk kariyeri bu iki yarışmayla sonrası başladı. Furkan Dede TV8'de yayınlanan "Oynat Bakalım" adlı programın sunuculuğunu yapmaya başladı. Furkan Dede son olarak Survivor 2020'de "Survivor Panorama" programının sunuculuğunu yaptı.

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