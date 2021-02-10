Oylum Seçin kendisiyle ilgili gerçeği Oya Başar'dan öğrendi! 'Annen seni aldırmak istedi'

Sunucu Oylum Seçin, sunduğu programda kendisi hakkında şok edici bir gerçeği öğrendi.

Sunucu Oylum Seçin, sunduğu programda kendisi hakkında şok edici bir gerçeği öğrendi. Seçin'in program konuğu; annesi Nilgün Belgün'ün de arkadaşı olan usta tiyatrocu Oya Başar'dı. Başar programda Seçin'le ilgili bir gerçeği açıkladı:

"Annenin ve babanın 15 yaşından beri arkadaşıyım. Annen sana hamile kaldığında 19 yaşındaydı. Seni aldırmak istedi. Anneannen ile çok yalvardık. 'Sen doğur biz bakarız' dedik. Elimize doğdun." Seçin bu sözler karşısında şaşkına döndü, sesi titredi.

Nilgün Belgün, ilk evliliğini 19 yaşındayken kendisi gibi tiyatrocu olan Abdullah Şahin ile yapmıştı.

İkilinin kızı Oylum Seçin, 1973 yılında dünyaya gelmişti.

Belgün'ün ikinci eşi İlhan Gencer'den Merve Gencer adında bir kızı var.

Nilgün Belgün, üçüncü evliliğini Atilla Demircioğlu ile yaptı.

Kaynak: Hürriyet