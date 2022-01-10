Öyle Bir Geçer Zaman Ki nerede çekiliyor? Öyle Bir Geçer Zaman Ki ne zaman çekildi, oyuncuları kimdir?
TEVE2 kanalında yayınlanan Yaprak Dökümü'nün tekrar bölümlerinin final yapmasının ardından Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi tekrar bölümleriyle yayınlanmaya başladı. Dönemin oldukça dikkat çeken yapımları arasında yer alan Öyle Bir Geçer Zaman Ki nerede çekiliyor? Öyle Bir Geçer Zaman Ki ne zaman çekildi, oyuncuları kimdir? sorularının yanıtı nedir?
Öyle Bir Geçer Zaman Ki nerede çekiliyor? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Öyle Bir Geçer Zaman ki, 2010-2013 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan drama türündeki Türk televizyon dizisidir.Öyle Bir Geçer Zaman Ki ne zaman çekildi, oyuncuları kimdir?
14 Eylül 2010 tarihinde ilk bölümü yayınlanan dizi dönemin en sevilen dizileri arasında yer alır. Kanal D'de yayınlanan dizi Ali Kaptan ve ailesinin dramatik öyküsünü anlatır. Yaklaşık 3 sezon süren dizi Haziran 2013 tarihinde final bölümünü yayınladı. Dönemin reyting rekorlarını kıran dizi İstanbul Unkapanı semtinde çekildi. Unkapanı Zeyrek Bölgesi'nde dizi için 9 ev tamamen restore edildi ve 51 adet ev boyanarak diziye dâhil oldu.
İsmini erkin Koray'ın unutulmaz Öyle Bir Geçer Zaman ki parçasından alan dizinin yapımcılığını D Production ve A. Cengiz deveci üstlenmiştir.
1960'lı yılların sonunda, kocasının kendisine yaptığı onca kötülüğü ve yaşadığı aile dramını unutamamış, bir evladını torununun doğumunda kaybetmiş bir annenin ve aynı zamanda kendisine ait bir konfeksiyon atölyesinin sahibi olan Cemile'nin, kızları Berrin ve Aylin; oğulları Mete ve Osman, kayınvalidesi Hasefe Hanım, damatları ve torunları ile verdiği mücadele anlatılmaktadır. Geçen bu olayları Cemile'nin küçük oğlu Osman anlatmaktadır. 3. sezonda 12 Eylül Darbesi anlatılmaktadır.
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