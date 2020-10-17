Öykü Serter sosyal medyada fotoğrafını paylaştı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Öykü Serter sosyal medyada fotoğrafını paylaştı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu

17.10.2020 21:14 | Son Güncelleme: 17.10.2020 22:05

Bir süredir ekranlardan uzak kalan ünlü sunucu Öykü Serter, sosyal medya hesabından paylaştığı pozuyla takipçilerinin beğenisini kazandı.

Ünlü sunucu Öykü Serter, son pozuyla adından söz ettirdi. Bir süredir ekranlardan uzak olan sunucu Öykü Serter, önce DJ'liğe sonra da Instagram fenomenliğine soyunmuştu.

GENÇ KIZLARA TAŞ ÇIKARTTI

Instagram'da bir milyon takipçisi olan Serter, Cem Talu'nun objektifine verdiği pozları yayınladı. Genç kızlara taş çıkartan 45 yaşındaki sunucu, paylaşımına sonbahar yaprağı ve kalp emojisi koydu. Sarıyer'deki tarihi otelde kamera karşısıan geçen Serter, formda görüntüsü ile binlerce beğeni aldı.

PAYLAŞIMI ÇOKÇA YORUM ALDI

Ünlü sunucuya, takipçilerinden "Özlemişiz", "Çok güzelsin", "Yıllar geçtikçe gençleşiyor" şeklinde övgü dolu yorumlar geldi.

Öykü Serter sosyal medyada fotoğrafını paylaştı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu
Öykü Serter sosyal medyada fotoğrafını paylaştı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu
Öykü Serter sosyal medyada fotoğrafını paylaştı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu
Öykü Serter sosyal medyada fotoğrafını paylaştı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu
Öykü Serter sosyal medyada fotoğrafını paylaştı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu

İlgili Haberler

Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı
Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı
Ünlü giyim markasının yeni sezon ürün tanıtım görselleri sosyal medyada tepki çekti
Ünlü giyim markasının yeni sezon ürün tanıtım görselleri sosyal medyada tepki çekti
Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Cansu Dere, yıllar önceki Eyşan rolüyle sosyal medyada gündem oldu
Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Cansu Dere, yıllar önceki Eyşan rolüyle sosyal medyada gündem oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özgü Namal Cansu Dere Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Metin Oktay Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Garry Rodrigues
Daha Fazla Ebru Bayar Halil Kalay Sheyenne Shea Hilmi Kurtulmuş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Öykü Serter sosyal medyada fotoğrafını paylaştı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.10.2020 22:52:19. #1.15#
title