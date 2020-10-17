Öykü Serter sosyal medyada fotoğrafını paylaştı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu

Bir süredir ekranlardan uzak kalan ünlü sunucu Öykü Serter, sosyal medya hesabından paylaştığı pozuyla takipçilerinin beğenisini kazandı.

Ünlü sunucu Öykü Serter, son pozuyla adından söz ettirdi. Bir süredir ekranlardan uzak olan sunucu Öykü Serter, önce DJ'liğe sonra da Instagram fenomenliğine soyunmuştu.

GENÇ KIZLARA TAŞ ÇIKARTTI

Instagram'da bir milyon takipçisi olan Serter, Cem Talu'nun objektifine verdiği pozları yayınladı. Genç kızlara taş çıkartan 45 yaşındaki sunucu, paylaşımına sonbahar yaprağı ve kalp emojisi koydu. Sarıyer'deki tarihi otelde kamera karşısıan geçen Serter, formda görüntüsü ile binlerce beğeni aldı.

PAYLAŞIMI ÇOKÇA YORUM ALDI

Ünlü sunucuya, takipçilerinden "Özlemişiz", "Çok güzelsin", "Yıllar geçtikçe gençleşiyor" şeklinde övgü dolu yorumlar geldi.