Öykü Serter kimdir? Öykü Serter kaç yaşında, nereli?
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Öykü Serter kimdir? Öykü Serter kaç yaşında, nereli?

Öykü Serter kimdir? Öykü Serter kaç yaşında, nereli?
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Başarılı programların sunuculuğunu üstlenen Öykü Serter kimdir? Öykü Serter kaç yaşında, nereli? Öykü Serter filmleri! Öykü Serter programları! Detaylar haberimizde.

Başarılı programların sunuculuğunu üstlenen Öykü Serter kimdir? Öykü Serter kaç yaşında, nereli?Öykü Serter filmleri! Öykü Serter programları! Detaylar haberimizde.

ÖYKÜ SERTER KİMDİR?

Doğum tarihi: 26 Şubat 1975

Kaç yaşında: 45yaşında

Nereli: Çankaya

Boy: 1,67 m

Capital Radio'da DJ olarak medya sektörüne girdi. Daha sonra Number 1 FM'de ve Cine5'teki 5T5 adlı programda görev aldı. Biri Bizi Gözetliyor, Akademi Türkiye ve Anadolu Rüzgarı programlarının sunuculuğunu üstlendi. 2006'da Ragga Oktay ile birlikte B.U.M. adlı yarışmayı hazırladı. 2011'de jürisinde Ajda Pekkan, Ertuğrul Özkök ve Sertab Erener'in olduğu Star Akademi programını sundu. 2014'te Bu Tarz Benim, 2015'te İşte Benim Stilim, Rising Star Türkiye ve Fenomen programlarının sunucusu oldu. Mart 2016'da Elele dergisinin kapağında yer aldı.

ÖYKÜ SERTER FİLMLERİ

2004 - İstanbul Şahidimdir (Dizi)2006

- Ahbir Polis Olsam (Dizi)

ÖYKÜ SERTER SUNUCULUK

Fenomenİşte Benim Stilim

Bu Tarz Benim

Anadolu Ateşi

Akademi Türkiye

Biri Bizi Gözetliyor

Acemi BirlikB.U.M.

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