Öykü Serter kimdir? Öykü Serter kaç yaşında, nereli?
Başarılı programların sunuculuğunu üstlenen Öykü Serter kimdir? Öykü Serter kaç yaşında, nereli? Öykü Serter filmleri! Öykü Serter programları! Detaylar haberimizde.
Başarılı programların sunuculuğunu üstlenen Öykü Serter kimdir? Öykü Serter kaç yaşında, nereli?Öykü Serter filmleri! Öykü Serter programları! Detaylar haberimizde.
ÖYKÜ SERTER KİMDİR?
Doğum tarihi: 26 Şubat 1975
Kaç yaşında: 45yaşında
Nereli: Çankaya
Boy: 1,67 m
Capital Radio'da DJ olarak medya sektörüne girdi. Daha sonra Number 1 FM'de ve Cine5'teki 5T5 adlı programda görev aldı. Biri Bizi Gözetliyor, Akademi Türkiye ve Anadolu Rüzgarı programlarının sunuculuğunu üstlendi. 2006'da Ragga Oktay ile birlikte B.U.M. adlı yarışmayı hazırladı. 2011'de jürisinde Ajda Pekkan, Ertuğrul Özkök ve Sertab Erener'in olduğu Star Akademi programını sundu. 2014'te Bu Tarz Benim, 2015'te İşte Benim Stilim, Rising Star Türkiye ve Fenomen programlarının sunucusu oldu. Mart 2016'da Elele dergisinin kapağında yer aldı.
ÖYKÜ SERTER FİLMLERİ
2004 - İstanbul Şahidimdir (Dizi)2006
- Ahbir Polis Olsam (Dizi)
ÖYKÜ SERTER SUNUCULUK
Fenomenİşte Benim Stilim
Bu Tarz Benim
Anadolu Ateşi
Akademi Türkiye
Biri Bizi Gözetliyor
Acemi BirlikB.U.M.