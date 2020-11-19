Öykü Serter kimdir, kaç yaşında? Öykü Serter evlilik konusunda ne dedi?
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Öykü Serter kimdir, kaç yaşında? Öykü Serter evlilik konusunda ne dedi?

19.11.2020 22:34 | Son Güncelleme: 19.11.2020 23:15
Öykü Serter kimdir, kaç yaşında? Öykü Serter evlilik konusunda ne dedi?

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Öykü Serter'in evlilik ve bir ilişkisi konusundaki sözleri çok paylaşıldı. Peki, Öykü Serter evli bir erkekle yaşadığı ilişki hakkında neler dedi? Öykü Serter hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Öykü Serter ne dedi? Öykü Serter'in evli olan eski sevgilisi kim?

Türk televizyonlarının başarılı ve sevilen sunucularından olan Öykü Serter aynı zamanda oyunculuk ve DJ'lik de yapmaktadır.

ÖYKÜ SERTER KİMDİR?

26 Şubat 1975 tarihinde Ankara/ Çankaya'da dünyaya gelen Öykü Serter, TED Ankara Koleji'nden mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi'nde lisansını tamamlamıştır. Ayrıca, Galatasaray Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde de eğitim almıştır. Kurbağalama branşında yüzücüdür.

Kariyeri

Capital Radio'da DJ olarak medya sektörüne girdi. Daha sonra Number 1 FM'de ve Cine5'teki 5T5 adlı programda görev aldı. Biri Bizi Gözetliyor, Akademi Türkiye ve Anadolu Rüzgarı programlarının sunuculuğunu üstlendi. 2006'da Ragga Oktay ile birlikte B.U.M. adlı yarışmayı hazırladı. 2011'de jürisinde Ajda Pekkan, Ertuğrul Özkök ve Sertab Erener'in olduğu Star Akademi programını sundu. 2014'te Bu Tarz Benim, 2015'te İşte Benim Stilim, Rising Star Türkiye ve Fenomen programlarının sunucusu oldu. Mart 2016'da Elele dergisinin kapağında yer aldı.

ÖYKÜ SERTER KAÇ YAŞINDA?

1975 tarihinde dünyaya gelen başarılı sunucu, 45 yaşındadır.

ÖYKÜ SERTER EVLİ Mİ?

Ekranların güzel sunucularından biri olan Öykü Serter'in adı pek çok isimle anıldı. Ancak ünlü sunucu hiç evlenmediğini şu sözlerle dile getirdi:

"Bir kere evlilik aşamasına geldim ama olmadı. Hayatı paylaşabileceğim biri karşıma çıkmayınca, yaş konusu beni hiç rahatsız etmedi. Aşk, arayınca bulunan bir şey değil. Yaş ilerledikçe daha da zorlaşıyor. Ben de çocuk gibi, hayatı çok ciddiye almayan biri olarak yoluma devam ediyorum."

ÖYKÜ SERTER EVLİLİK KONUSUNDA NE DEDİ?

Öykü Serter bir programda "Medeni durumu beraber olmaya müsait olmayan biriyle uzun süre birlikteydim. Peki bu yuva yıkmak gibi bir durum muydu? Hayır, benden önce de o yuvada defalarca yaşanmış ilişkiler vardı" sözlerini dile getirdi.

ÖYKÜ SERTER'İN EVLİ OLAN ESKİ SEVGİLİSİ KİM?

O¨yku¨ Serter, katıldıgˆı bir programda yaptıgˆı itiraf ile herkesi s¸oke etti! Serter, "Medeni durumu beraber olmaya mu¨sait olmayan biriyle uzun su¨re birlikteydim. Peki bu yuva yıkmak gibi bir durum muydu? Hayır, benden o¨nce de o yuvada defalarca yas¸anmıs¸ ilis¸kiler vardı" dedi.

Geçmişte yaşadığı skandal aşk ve ardından içine düştüğü çıkmazı anlatan Serter, yaşadıklarına göğüs germenin zor olduğunu ama onu çok olgunlaştırdığını söyledi. Kişinin ismini ise belirtmedi.

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