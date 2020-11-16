Öykü Gürman ile Günün Yemeği programı bugün var mı? Neden yok? 16 Kasım Pazartesi hangi kanalda yayınlanacak?

Hafta içi her gün Show TV ekranlarına gelen Öykü Gürman ile Günün Yemeği programı bugün ekranlara gelmedi. Normalde 13:45'te başlayacaktı fakat bugün yayınlanmadı. Peki Öykü Gürman ile Günün Yemeği programı final mi yaptı? Program bitti mi? Neden yayınlanmadı? Tüm cevaplar yazımızda.

Ekranların başarılı sanatçısı Öykü Gürman hafta içi her gün Show TV ekranlarına geliyordu. Fakat bugün yani 16 Kasım Pazartesi saat 13:45 'te Show TV ekranlarına gelmedi. Onun yerine Kalp Atışı dizisi yayınlandı. Peki Öykü Gürman ile Günün Yemeği programı bitti mi, final mi yaptı, neden yok?

ÖYKÜ GÜRMAN İLE GÜNÜN YEMEĞİ PROGRAMI NEDEN YOK? BİTTİ Mİ?

Öykü Gürman ile Günün Yemeği programı normalde hafta içi her gün Show TV'de saat 13:45 'de başlamaktaydı. Fakat bugün yani 16 Kasım Pazartesi günü ekranlara gelmedi. Ayrıca program yayın akışında da gözükmüyor. Bunun akabinde izleyiciler Öykü Gürman ile Günün Yemeği programının bitmiş olup olmadığını sorguladı.

Şimdilik resmi bir açıklama gelmedi. Haliyle şuanda Öykü Gürman ile Günün Yemeği programının bitip bitmediği bilinmiyor. Veya bugün neden yayınlanmadı o da bilinmiyor. Öykü Gürman kendi hesabından da bir açıklama yapmadı. Show TV'de aynı şekilde resmi bir açıklama yapmadı.

Resmi açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz. Takipte kalabilirsiniz...

ÖYKÜ GÜRMAN İLE GÜNÜN YEMEĞİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Normalde program hafta içi her gün (pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma) Show TC'de öğlen saat 13:45 'te başlıyordu. Fakat bugün ekranlara gelmedi.

16 KASIM PAZARTESİ ÖYKÜ GÜRMAN İLE GÜNÜN YEMEĞİ VAR MI? YERİNE NE OLACAK?

Bugün ekranlara gelmeyen Öykü Gürman ile günün yemeği programı yerine "Kalp Atışı" dizisi yayınlandı.