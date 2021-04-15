Öykü Çelik ve sevgilisinin zor anları!

Oyuncu Öykü Çelik, evlilik hazırlığı yaptığı İsmail Berhan ile önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Berhan'ın kullandığı 62 model Triumph marka klasik otomobil, bir ara yolda kalınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. İşte o anlar...