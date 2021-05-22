Öykü Çelik, Survivor'da giydiği tişört ve tokasını SMA hastası bebek için 22 bin TL'ye sattı
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Öykü Çelik, Survivor'da giydiği tişört ve tokasını SMA hastası bebek için 22 bin TL'ye sattı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz ay Survivor 2021'den elenen oyuncu Öykü Çelik, SMA hastası Miran Duman'ın tedavisi için yapılan canlı yayına katıldı. Oyuncu, Duman'ın tedavisi için Survivor'da giydiği tişörtünü 20 bin, tokasını ise 2 bin TL'ye açık artırmada satarak bağışladı.

Bu zamana kadar birçok dizi ve filmde rol alan Öykü Çelik, geçtiğimiz aylarda Survivor'a katılmış ve elenmişti. SMA hastası Miran Duman'a yardım için yapılan canlı yayında, Öykü Çelik'in Survivor'da giydiği tişörtü 20 bin TL'ye satıldı. Canlı yayın sırasında izleyicilerden bir kişi Çelik'in tokasına 2 bin TL teklif etti.

150 BİN TL TOPLANDI

Öykü Çelik, bu teklifi kabul ederek tokasını da bağışladı. Eda Özerkan ve Timur Acar'ın da yer aldığı yardım gecesinde Miran Duman bebek için toplamda 150 bin TL toplandı.

Öykü Çelik'in Survivor'da giydiği tişört ve tokasını SMA hastası bebek için 22 bin TL'ye sattı
Öykü Çelik'in Survivor'da giydiği tişört ve tokasını SMA hastası bebek için 22 bin TL'ye sattı
Öykü Çelik, Survivor'da giydiği tişört ve tokasını SMA hastası bebek için 22 bin TL'ye sattı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Öykü Çelik, Survivor'da giydiği tişört ve tokasını SMA hastası bebek için 22 bin TL'ye sattı - Haberler Magazin
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