Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı
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Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı

Oxford Üniversitesi koronavirüs tedbirlerinin hafifletilmesi ile vaka sayılarındaki artış arasındaki ilişkiyi inceledi. Analizde, Almanya ve İran'ın da aralarında bulunduğu 10 ülkenin ikinci dalga riski altında bulunduğu saptandı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 11 ülke ise vaka artış hızı ciddi oranda yükselmeyen ülkeler olarak sınıflandı.

25.06.2020 19:05 | Son Güncelleme: 25.06.2020 19:12

İngiltere'deki Oxford Üniversitesi ile The Guardian gazetesi, ortak bir çalışma yürüterek koronavirüs salgınında tedbirlerin hafifletilmesiyle ikinci dalga riski arasındaki ilişkiyi inceledi. Araştırmada, bugüne dek 25 binin üzerinde vaka bildiren 45 ülkenin son dönemde tedbirleri hafifletme oranı ile vaka sayılarındaki artış hızı analiz edildi.

Tedbirlerin hafifletildiği 10 ülkede ikinci dalga riski bulunduğu saptanırken Türkiye, tedbirleri hafifleten ama artış hızının azaldığı ülkeler arasında yer aldı.

10 ÜLKEDE İKİNCİ DALGA RİSKİ VAR

Araştırmada, vakaların artış hızının yeniden yükselmekte olduğu ve ikinci dalga riski altında bulunan ülkeler şöyle sıralandı: Almanya, Ukrayna, ABD, İsviçre, Bangladeş, Fransa, İsveç, İran, Endonezya, Suudi Arabistan.

The Guardian gazetesi, bu ülkelerin hepsinde son dönemde tedbirlerin hafifletildiğini ve hükümetlerin artık çok daha rahat bir politika izlediğine dikkat çekti. ABD'nin nisan ayından bu yana en yüksek vaka artışlarına sahne olduğu, iki Avrupa ülkesi olan Almanya ve İsviçre'de ise virüsün bulaşma katsayısını temsil eden R değerinin bu hafta yeniden 1'in üzerine yükseldiği belirtildi.

TÜRKİYE HANGİ KATEGORİDE?

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 11 ülke tedbirlerin daha az bir oranda hafifletildiği veya Belarus gibi zaten çok sıkı tedbirler almamış olan, son dönemdeyse vaka artış hızı ciddi oranda yükselmeyen ülkeler olarak sınıflandı. Bu kategoride şu ülkeler yer alıyor: Türkiye, Belçika, Kanada, Polonya, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Belarus, İtalya, İspanya, Sİngapur, Hollanda.

Araştırmada, sokağa çıkma tedbirlerinin sürmesine rağmen vakaların artmaya devam ettiği ülkeler şöyle verildi: Dominik Cumhuriyeti, Şili, Hindistan, Güney Afrika, Portekiz, Brezilya, Mısır.

HÜKÜMETLER KAZANDIKLARI ZAMANI NASIL KULLANDI?

Oxford Üniversitesi'nden profesör Thomas Hale, birçok ülkenin sokağa çıkma kısıtlamalarını Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye ettiği koşulları sağlamadan hafiflettiğini söyledi. Hale, sokağa çıkma tedbirlerinin maliyetli olduğunu ama enfeksiyon zincirlerini kırıp yayılmayı yavaşlatarak hükümetlere test yapmak açısından zaman kazandırdığını belirtti. Hale, "Asıl soru şu: Hükümetler büyük bir maliyetle satın aldıkları bu zamanı nasıl kullandı? Eğer koruyucu politikalar yürürlüğe sokulmadan önlemlerden çok hızlı vazgeçilirse, ikinci dalga riski muhtemel hale gelir" dedi.

Profesör Martin McKee ise "Tedbirler ancak enfeksiyon oranı çok düşük seviyelere indiğinde güvenli biçimde hafifletilebilir" diye konuştu.

Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı

Dünya Manşet

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