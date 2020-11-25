Oxford'un Aşısı Yüzde 70 Oranında Koruma Sağlıyor
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Oxford'un Aşısı Yüzde 70 Oranında Koruma Sağlıyor

25.11.2020 12:44 | Son Güncelleme: 25.11.2020 12:47

ngiliz Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca firması tarafından geliştirilen Corona virüsü aşısının yüzde 70 oranında koruma sağladığı açıklandı.

ngiliz Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca firması tarafından geliştirilen Corona virüsü aşısının yüzde 70 oranında koruma sağladığı açıklandı. Aşının uygulama dozuna göre yüzde 90'a kadar koruma sağlayabileceği de belirtildi. Son gelişmeleri Barış Çimen aktarıyor

Oxford'un Aşısı Yüzde 70 Oranında Koruma Sağlıyor

Kaynak: DailyMotion.com

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