OWHC Bölge Koordinatörü Sagitov, Bergama Belediye Başkanı Koştu'yu ziyaret etti
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OWHC Bölge Koordinatörü Sagitov, Bergama Belediye Başkanı Koştu'yu ziyaret etti

05.01.2021 16:59 | Son Güncelleme: 05.01.2021 17:02
OWHC Bölge Koordinatörü Sagitov, Bergama Belediye Başkanı Koştu'yu ziyaret etti

Dünya Miras Şehirleri Organizasyonu (OWHC) Avrasya Bölge Koordinatörü Rasikh Sagitov, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'yu makamında ziyaret etti.

Dünya Miras Şehirleri Organizasyonu (OWHC) Avrasya Bölge Koordinatörü Rasikh Sagitov, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'yu makamında ziyaret etti.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (USLG) Avrasya Genel Sekreterliğini de yürüten Sagitov, ziyarette, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bölgelerin korunması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çalıştıklarını belirtti.

Sagitov, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Bergama'nın da tanıtılması için yerel yönetimlerle iş birliği yapmaktan memnuniyet duyacaklarını kaydetti.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ise kadim şehir Bergama'nın dünyaya tanıtılması konusunda iş birliğine açık olduklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

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