Overwatch 2'nin yeni PvP modu 5 kişilik 2 takımdan oluşacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Overwatch 2'nin yeni PvP modu 5 kişilik 2 takımdan oluşacak

Overwatch 2'nin yeni PvP modu 5 kişilik 2 takımdan oluşacak
Playerbros - Haberler | Gamegar

Overwatch 2, 6v6 yerine 5v5 olarak oynanacak.

Overwatch 2, önceki oyunda 6v6 olan PvP modunda değişikliklere gidiyor. Yeni kompozisyonda oyuncular 2 saldırı, 2 destek ve 1 tank şampiyon ile oynayacaklar.

Önceki oyun olan Overwatch'da 2 destek 2 saldırı ve 2 tank olarak oynanan PvP modu yeni oyunda değişikliğe uğruyor. Artık takımlar 2 tank oyuncusu yerine 1 tank oyuncusu seçecekler. Bu değişikliğin ardından rekabetçi ortamı korumak üzere tank rolünde gerekli değişikliklerin yapılacağı da açıklandı.

Baş oyun yönetmeni Aaron Keller, bu değişikliğin kapsamlı bir şekilde test edildiğini ve oyuncuların maç sırasında neler olup bittiğini daha iyi takip etmelerini sağlayacağını söyledi. Keller, 12 oyuncuyla oyunun genellikle kaotik ve takip edilmesi zor göründüğüne değindi.

PvP modunun 5v5'e dönüşmesinin oyunun PvE moduna etki etmeyeceği de açıklandı. Oyunun PvE modu 4 kişilik takımlardan oluşacak.

İlginizi Çekebilir

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Muharrem İnce Volkan Bozkır Mustafa Sarıgül
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Şenol Güneş Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Overwatch 2'nin yeni PvP modu 5 kişilik 2 takımdan oluşacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 21:23:34. #1.14#

title