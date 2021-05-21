Overwatch 2'nin yeni PvP modu 5 kişilik 2 takımdan oluşacak

Overwatch 2, 6v6 yerine 5v5 olarak oynanacak.

Overwatch 2, önceki oyunda 6v6 olan PvP modunda değişikliklere gidiyor. Yeni kompozisyonda oyuncular 2 saldırı, 2 destek ve 1 tank şampiyon ile oynayacaklar.

Önceki oyun olan Overwatch'da 2 destek 2 saldırı ve 2 tank olarak oynanan PvP modu yeni oyunda değişikliğe uğruyor. Artık takımlar 2 tank oyuncusu yerine 1 tank oyuncusu seçecekler. Bu değişikliğin ardından rekabetçi ortamı korumak üzere tank rolünde gerekli değişikliklerin yapılacağı da açıklandı.

Baş oyun yönetmeni Aaron Keller, bu değişikliğin kapsamlı bir şekilde test edildiğini ve oyuncuların maç sırasında neler olup bittiğini daha iyi takip etmelerini sağlayacağını söyledi. Keller, 12 oyuncuyla oyunun genellikle kaotik ve takip edilmesi zor göründüğüne değindi.

PvP modunun 5v5'e dönüşmesinin oyunun PvE moduna etki etmeyeceği de açıklandı. Oyunun PvE modu 4 kişilik takımlardan oluşacak.

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Kaynak: Playerbros