Ovaakça'da yaralar sarılıyor
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Ovaakça'da yaralar sarılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Ovaakça'da yaralar sarılıyor Osmangazi Belediyesi, geçtiğimiz gün etkili olan sağanak yağışın ardından gelen sel felaketinin yaşandığı Ovaakça Mahallesi'nde yoğun bir temizlik çalışması yürütüyor.

Ovaakça'da yaralar sarılıyor

BURSA - Osmangazi Belediyesi, geçtiğimiz gün etkili olan sağanak yağışın ardından gelen sel felaketinin yaşandığı Ovaakça Mahallesi'nde yoğun bir temizlik çalışması yürütüyor. Sel sularının getirdiği toprak ve çamuru iş makineleri ile kaldıran ekipler, tüm mahalleyi tazyikli su sıkarak temizliyor.

Geçtiğimiz gün yaşanan sağanak yağış Ovaakça Mahallesi'nde sele yol açtı. Yaşanan sel felaketinin ardından Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın talimatıyla bölgeye giden belediye ekipleri, hiç vakit kaybetmeden sular altında kalan yolları açma ve mahallede temizlik çalışması başlattı. İki gündür bölgede aralıksız çalışma yürüten Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sel sularının getirdiği toprak ve çamuru iş makineleri ile temizleyerek kapanan yolları açtı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise ulaşıma açılan yolları ve mahalle meydanını tazyikli su ile temizledi.

Osmangazi Belediyesi ekipleri, bölgede yaraların sarılması ve normal hayata biran önce dönülmesi için çalışmalara devam edecek.

Ovaakça'da yaralar sarılıyor
Ovaakça'da yaralar sarılıyor
Ovaakça'da yaralar sarılıyor
Ovaakça'da yaralar sarılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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