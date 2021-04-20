Outriders yapımcısı Square Enix, E3 2021'de kullanıcılara duyuruları paylaşacak

Square Enix, E3 2021'e katılım göstereceğini ve etkinlikte oyunseverlere yeni duyurularda bulunacağını doğruladı. Yeni yapımları oldukça merak edilen Square Enix, haberi sosyal medya hesaplarında paylaştı.

E3 2021'e katılım gösterecek olan Square Enix kullanıcılara da yeni duyurular yapılacağını ve bilgiler verileceğini söyledi.

SQUARE ENIX YENİ YAPIMLARINI DUYURACAK

Nikkei ile sohbet gerçekleştiren Square Enix CEO'su Yosuke Matsuda, "Ertelenen Outriders, 1 Nisan 2021'de çıkış yaptı ve yine Nisan ayı içinde NieR Replicant çıkacak. Ardından Haziran'da çıkacak Final Fantasy VIII Remake Intergrade var. Sonrasında gelecek oyunlarla ilgili daha fazla duyuruyu E3 2021 dahil olmak üzere ileride yapacağız."

E3 2021, 12-15 Haziran tarihleri arasında tamamen dijital olmak üzere şeklinde gerçekleştirilecek. Square Enix dışında etkinliğe katılım göstereceği doğrulanan şirketler şuana kadar Capcom, Koch Media, Konami, Nintendo, Microsoft, Take-Two Interactive, Ubisoft ve Warner Bros. Interavtive Entertainment olmuş oldu.