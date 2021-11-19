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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Elbistan-Malatya karayolunun Demircilik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elbistan'dan Malatya istikametine seyir halinde olan Hüseyin K. yönetimindeki 23 EE 656 plakalı otomobille karşı yönden gelen Salih B.'nin kullandığı 46 EB 048 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından ortalık savaş alanına döndü. Can pazarının kurulduğu kazada, sürücülerin her ikisi de araçta sıkıştı. Kaza ihbarının ardından bölgeye ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan sürücüleri kurtarmak için zamanla yarıştı. Demir kesme makinesi yardımıyla sıkıştıkları yerlerden çıkarılan sürücüler Salih B. ile Hüseyin K. ve araçlardaki Yusuf K., Hidayet B., Döndü B. ve 8 yaşındaki bir çocuk ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavilerine burada devam edilen yaralılardan sürücülerin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

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İhlas Haber Ajansı / Murat Sürücü - Son Dakika Haberleri

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