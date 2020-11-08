Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

08.11.2020 17:44 | Son Güncelleme: 08.11.2020 17:48
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si ağır, 3 kişi yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Alınoluk Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İrem Aşık yönetimindeki 16 BYK 45 plakalı otomobille karşı yönden gelen Muhammet Karcı'nın kullandığı 46 N 4403 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile Elmas Şensoy yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza erine gelen ambulanslarla Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Muhammet Karcı ve Elmas Şensoy, Kahramanmaraş'taki hastanelere sevk edildi.

FOTOGRAFLI


- Kahramanmaraş
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İskender ZENGİN

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