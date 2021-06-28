Otomobille motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde otomobille motosikletin virajda kafa kafaya çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde otomobille motosikletin virajda kafa kafaya çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 17.15 sıralarında Karacabey Boğaz yolu üzerinde meydana geldi. Boğazköy istikametinden ilçe merkezine seyreden Hidayet Y. (43) idaresindeki 16 DF 235 plakalı otomobil karşı yönden gelen Halit Durmuş'un (55) kullandığı plakasız motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet yol kenarına savrulurken, motosiklet sürücüsü Halit Durmuş, olay yerinde feci şekilde can verdi. Kaza sonrası motosiklet hurdaya dönerken, otomobilde de büyük hasar oluştu.

Olay yeri incelemesinin ardından, Halit Durmuş'un cenazesi Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Hidayet Y. gözaltına alınırken, polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı