Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobille motosikletin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobille motosikletin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı.
Barış Kayıkçı'nın kullandığı 48 BF 332 plakalı otomobille, aynı istikamette seyreden Görkem Ulaş Öztürk yönetimindeki 48 ABU 196 plakalı motosiklet, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı mevkisinde çarpıştı.
Kazada, motosikletten savrulan Öztürk, yaralandı.
Yaralı olay yerine gelen ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öztürk'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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