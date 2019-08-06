Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, F.M.T. yönetimindeki 35 KTZ 48 plakalı otomobil, İzmir-Ankara kara yolu Ören Mahallesi girişinde Hüseyin Çelik'in (69) kullandığı 45 KB 9048 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çelik'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.