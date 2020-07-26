Otomobille çarpışan hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı
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Otomobille çarpışan hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı

Karabük'te otomobille çarpıştıktan sonra devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

26.07.2020 20:17 | Son Güncelleme: 26.07.2020 20:20

Karabük'te otomobille çarpıştıktan sonra devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beşbinevler Mahallesi 34 ile 37 sokağın kesiştiği noktada Hacı Bayram K'nin kullandığı 34 CYZ 759 plakalı otomobil ile Metin K. yönetimindeki 78 AAB 563 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenerek devrilen hafif ticari aracın sürücüsü ve yanındaki Dilanur K. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.

Otomobille çarpışan hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı

Kaynak: AA

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