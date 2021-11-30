Otomobilini yaktı, 'psikolojim bozuk' dedi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobilini yaktı, 'psikolojim bozuk' dedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobilini yaktı, 'psikolojim bozuk' dedi

Manisa'nın Soma ilçesinde bir kişi psikolojik problemleri olduğunu belirterek otomobilini ateşe verdi.

SOMA, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Soma ilçesinde bir kişi psikolojik problemleri olduğunu belirterek otomobilini ateşe verdi. Alevler içinde kalan otomobili itfaiye ekipleri söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Soma ilçesi Darkale Mahallesi Atatürk Dağı'nda C.K. (22) isimli şahıs kendisine ait 45 AHF 629 plakalı otomobilini ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevler içerisindeki otomobile müdahale ederek, kısa süre içerisinde söndürdü. Küle dönen otomobil kullanılamaz hale gelirken, ifadesi alınan otomobilin sahibi C.K. psikolojik problemleri sebebiyle aracını yaktığını belirtti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Köpek saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Mert ölümden döndü! Yüzüne 60 dikiş atıldı

Köpek saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Mert ölümden döndü! Yüzüne 60 dikiş atıldı

 Esenyurt'ta çocuğunu kurtardıktan sonra çatının altında kalan anne hayatını kaybetti

Esenyurt'ta çocuğunu kurtardıktan sonra çatının altında kalan anne hayatını kaybetti

 Resmi plakalı otomobil alev alev yandı! O anlar güvenlik kamerasında

Resmi plakalı otomobil alev alev yandı! O anlar güvenlik kamerasında

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title