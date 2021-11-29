Otomobilin yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

KARABÜK (İHA) - Karabük'te yolun karşısına geçtiği sırada otomobillin çarptığı yaşlı adam yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi'nde meydana geldi. Aziz B. idaresindeki 78 AY 740 plakalı otomobil kavşakta ilerlediği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Özdemir'e (81) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan yaşlı adam yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerinin inceleme başlattığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - KARABÜK