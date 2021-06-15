OTOMOBİLİN ÜSTÜNDE OTURUP KURTARILMAYI BEKLEDİ...

ŞİŞLİ'de su basan yolda mahsur kalan kişi otomobilin üstüne çıkıp kurtarılmayı bekledi.

ŞİŞLİ'de su basan yolda mahsur kalan kişi otomobilin üstüne çıkıp kurtarılmayı bekledi. Belediye ekiplerinin çalışması sonrası kurtarılan kişi otomobilini yine bırakmadı, çekicinin üstündeki aracında yolculuk etti.

İstanbul genelinde etli olan yağmur su baskınlarına neden oldu. Darülaceze Caddesi çıkışındaki üst geçit altında yağmur nedeniyle su basan yoldan geçmeşe çalışan Ayhan Uzun otomobiliyle mahsur kaldı. Ayhan Uzun otomobilinin içi de su dolunca aracın üstüne çıkarak kurtarılmayı bekledi. Haber verilmesi üzerine gelen belediye ekipleri tıkanan su giderlerini açarak aracının üstünde oturan Uzun'u kurtardı.

Ayhan Uzun 'Yolda ilerliyordum aracın yasına kadar su girince otomobil stop etti, kaldım. Aracın içi su dolunca üstüne çıktım. Kurtarılmayı bekliyordum, sağ olsunlar gelip çalışmalara başladılar" dedi. Belediye ekiplerinin çalışmasının ardından otomobin çekiciye yüklendi. Aracını terk etmeyen sürücü, çekicinin üstündeki aracıyla götürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı