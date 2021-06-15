OTOMOBİLİN ÜSTÜNDE OTURUP KURTARILMAYI BEKLEDİ...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

OTOMOBİLİN ÜSTÜNDE OTURUP KURTARILMAYI BEKLEDİ...

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞİŞLİ'de su basan yolda mahsur kalan kişi otomobilin üstüne çıkıp kurtarılmayı bekledi.

ŞİŞLİ'de su basan yolda mahsur kalan kişi otomobilin üstüne çıkıp kurtarılmayı bekledi. Belediye ekiplerinin çalışması sonrası kurtarılan kişi otomobilini yine bırakmadı, çekicinin üstündeki aracında yolculuk etti.

İstanbul genelinde etli olan yağmur su baskınlarına neden oldu. Darülaceze Caddesi çıkışındaki üst geçit altında yağmur nedeniyle su basan yoldan geçmeşe çalışan Ayhan Uzun otomobiliyle mahsur kaldı. Ayhan Uzun otomobilinin içi de su dolunca aracın üstüne çıkarak kurtarılmayı bekledi. Haber verilmesi üzerine gelen belediye ekipleri tıkanan su giderlerini açarak aracının üstünde oturan Uzun'u kurtardı.

Ayhan Uzun 'Yolda ilerliyordum aracın yasına kadar su girince otomobil stop etti, kaldım. Aracın içi su dolunca üstüne çıktım. Kurtarılmayı bekliyordum, sağ olsunlar gelip çalışmalara başladılar" dedi. Belediye ekiplerinin çalışmasının ardından otomobin çekiciye yüklendi. Aracını terk etmeyen sürücü, çekicinin üstündeki aracıyla götürüldü

OTOMOBİLİN ÜSTÜNDE OTURUP KURTARILMAYI BEKLEDİ...
OTOMOBİLİN ÜSTÜNDE OTURUP KURTARILMAYI BEKLEDİ...
OTOMOBİLİN ÜSTÜNDE OTURUP KURTARILMAYI BEKLEDİ...
OTOMOBİLİN ÜSTÜNDE OTURUP KURTARILMAYI BEKLEDİ...

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Talha Uğurluel'e 'FETÖ üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası
Talha Uğurluel'e "FETÖ üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası
İstanbul sağanak yağışa teslim oldu, Bayrampaşa'da bir araç sular altında kaldı
İstanbul sağanak yağışa teslim oldu, Bayrampaşa'da bir araç sular altında kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Angela Merkel Boris Johnson Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Emel Sayın Selma Ergeç Kerimcan Durmaz Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Şenol Güneş Burak Yılmaz Roland Garros Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
OTOMOBİLİN ÜSTÜNDE OTURUP KURTARILMAYI BEKLEDİ... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 14:39:26. #1.16#

title