Otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada anne ve 13 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada anne ve 13 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

Kaza saat 08.30 sıralarında Gürün-Pınarbaşı yolu Mazıkıran mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kayseri istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Fatih Aşık idaresindeki 02 EE 201 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile birlikte eşi Fatma Polat Aşık çocukları Yusuf Mirza (13), Zeynep Beyza ve Elif Zümra ile Zeynep Polat yaralandı. Yaralılar ambulansla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken anne ve 13 yaşındaki oğlu Yusuf Mirza tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ilk müdahalelerin ardından Sivas'a sevk edildi. Kaza ile ile ilgili inceleme başlatıldı.