Otomobilin motor kısmına giren 2 yavru kedi kurtarıldı
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Otomobilin motor kısmına giren 2 yavru kedi kurtarıldı

Otomobilin motor kısmına giren 2 yavru kedi kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Haluk KARAASLAN - Haberler | Güncel

ANKARA'da park halindeki otomobilin motor kısmında mahsur kalan 2 yavru kedi kurtarıldı.

ANKARA'da park halindeki otomobilin motor kısmında mahsur kalan 2 yavru kedi kurtarıldı.

Ertan Eryılmaz, otomobilini çalıştırıp hareket ettikten bir süre sonra motor kısmından kedi sesi geldiğini fark etti. Otomobili kenara çekip, motor kapağını açan Yılmaz, sesini duyduğu kediyi bulunduğu yerden çıkaramadı. Yılmaz, bunun üzerine aracını yaklaşık 10 kilometre ileride bulunan ekspertize götürdü. Otomobil, burada lifte kaldırılarak kontrol edildi. Ekspertiz uzmanı Bekir Kılıç, aracın motor alt muhafaza kapağını sökünce 2 yavru kedi ile karşılaştı. Sıkıştıkları yerden çıkarılan yavru kedilere, su ve süt verildi. Ertan Yılmaz, kedileri aracının motor kısmına girdiği yere götürerek bıraktı.


Otomobilin motor kısmına giren 2 yavru kedi kurtarıldı
Otomobilin motor kısmına giren 2 yavru kedi kurtarıldı
Otomobilin motor kısmına giren 2 yavru kedi kurtarıldı
Otomobilin motor kısmına giren 2 yavru kedi kurtarıldı
Otomobilin motor kısmına giren 2 yavru kedi kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk KARAASLAN

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