Otomobilin motor bölümünden esrar çıktı
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Otomobilin motor bölümünden esrar çıktı

Otomobilin motor bölümünden esrar çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın İskenderun ilçesinde durdurulan otomobilin motor bölümünden 600 gram esrar çıktı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde durdurulan otomobilin motor bölümünden 600 gram esrar çıktı. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Büro Amirliği görevlilerince koordineli olarak uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmada, içerisinde A.A. ve K.B. isimli şahısların bulunduğu otomobil durduruldu.

Narkotik köpeği eşliğinde otomobilde yapılan aramada motor kaputu altına gizlenmiş 600 gram uyuşturucu esrar ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alınarak karakola götürüldü. - HATAY

Otomobilin motor bölümünden esrar çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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