Otomobilin hafriyat kamyonuna çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
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Otomobilin hafriyat kamyonuna çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin hafriyat kamyonuna çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin hafriyat kamyonuna çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Demircili Mahallesi'nde Gözde K. (26) yönetimindeki 35 ABZ 174 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce M.S.C. (54) yönetimindeki 34 BHB 738 plakalı hafriyat kamyonuna, ardından yol kenarındaki elektrik direğine çarparak devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Ceren E. (17) ve Nihal K. (17) yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobilin hafriyat kamyonuna çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
Otomobilin hafriyat kamyonuna çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
Otomobilin hafriyat kamyonuna çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
Otomobilin hafriyat kamyonuna çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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