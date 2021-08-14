Otomobilin çarptığı yaya öldü
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Otomobilin çarptığı yaya öldü

Otomobilin çarptığı yaya öldü
Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Haberler | Güncel

ANKARA'da ekmek alıp evine dönerken yaya geçidinde otomobilin çarptığı Mehmet Aydın (79), yaşamını yitirdi.

ANKARA'da ekmek alıp evine dönerken yaya geçidinde otomobilin çarptığı Mehmet Aydın (79), yaşamını yitirdi.

Kaza, Yenimahalle İlçesi Başkent Bulvarı Oley-İş sitesi önünde meydana geldi. Emekli Mehmet Aydın, sabah saatlerinde ekmek aldıktan sonra yolun karşısındaki evine dönmek için yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. Bu sırada avukat olduğu belirtilen H.A.Ö. (28) yönetimindeki 06 E 4784 plakalı otomobil Mehmet Aydın'a çarptı. Kazada, yaklaşık 20 metre sürüklenen Mehmet aydın, yaşamını yitirdi.

Mehmet Aydın'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis ekipleri, otomobil sürücüsü H.A.Ö.'yü gözaltına aldı.


- Ankara
Otomobilin çarptığı yaya öldü
Otomobilin çarptığı yaya öldü
Otomobilin çarptığı yaya öldü
Otomobilin çarptığı yaya öldü
Otomobilin çarptığı yaya öldü
Otomobilin çarptığı yaya öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan

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