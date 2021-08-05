Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, otomobil olay yerinden kaçtı.

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

AKSARAY - Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, otomobil olay yerinden kaçtı.

Kaza, Laleli Mahallesi 4353 sokakta bulunan Mehmetçik İlkokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen Tofaş marka otomobil Mehmetçik İlkokulu önünden Latif Emekli Caddesine seyreden Yakup Ö. idaresindeki plakasız Kuba marka motosiklete çarptı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil hızla olay yerinden uzaklaştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olay yerinden kaçan sürücü ve otomobili arama çalışmaları başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yavuz Akkan