Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
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Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobillin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

18.02.2020 21:24 | Son Güncelleme: 18.02.2020 21:26
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

'nın ilçesinde otomobillin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zaferiye Mahallesi 126 Sokak'ta (57) yönetimindeki 45 AEE 646 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Süleyman Çoraplı (26) idaresindeki motosiklete arkadan çarptı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Çoraplı, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
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