Otomobilin çarptığı köpeğin vücudunda onlarca saçma ile yaşadığı ortaya çıktı

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafik kazası sonucu yaralanan köpeğin çekilen röntgen filminde, daha önce tüfekle vurulduğu ve vücudundaki saçmalarla yaşadığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Ortakent - Yahşi Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası bilinmeyen bir aracın çarptığı 8-9 yaşlarındaki bir köpek yaralandı. Kalçasında kırık şüphesiyle Turgutreis Bakımevi'ne götürülen köpeğe ilk müdahale burada yapıldı. Talihsiz hayvan daha sonra özel bir veteriner kliniğine sevk edilerek tedavisine burada devam edildi.

Araç çarpması nedeniyle kalçasında kırık olan köpeğin vücudunda onlarca saçmaya rastlandı. Saçmalar, hayvanın daha önce tüfekle vurulduğunu ve vücudunda saçmalarla yaşadığını ortaya çıkardı. Köpeğin ne zaman vurulup ne zamandan beri vücudunda saçmalarla yaşadığı bilinmiyor. Hayvanın tedavisinin özel bir veteriner kliniğinde sürdüğü öğrenildi. - MUĞLA