Otomobilin çarptığı elektrikli motosikletli öldü
İZMİR'in Torbalı ilçesinde, otomobilin arkadan çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü Hacı Mehmet Sayan (45) yaşamını yitirdi.
İZMİR'in Torbalı ilçesinde, otomobilin arkadan çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü Hacı Mehmet Sayan (45) yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında, İzmir- Aydın karayolu Yemişlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Otomobil, aniden durduğu öne sürülen Hacı Mehmet Sayan'ın kullandığı elektrikli motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Sayan, kaza yerinde öldü. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- İzmir
Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında, İzmir- Aydın karayolu Yemişlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Otomobil, aniden durduğu öne sürülen Hacı Mehmet Sayan'ın kullandığı elektrikli motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Sayan, kaza yerinde öldü. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- İzmir
Kaynak: DHA
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