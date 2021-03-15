Otomobilin çarptığı çocuk, havada taklalar attı! Yüreklerin ağza geldiği anlar kamerada

Mersin'in Tarsus ilçesinin Anıt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana gelen kazada, E.K.K yönetimdeki 33 NRG 58 plakalı otomobil, karşıya geçmek için aniden yola çıkan Ronai Kadir'e çarptı.

ÇOCUK, HAVADA TAKLALAR ATTI

Çarpmanın etkisiyle Kadir, havada taklalar attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü E.K.K. ile Kadir ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı