Otomobilin bagajından 317,33 gram metamfetamin çıktı
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Otomobilin bagajından 317,33 gram metamfetamin çıktı

Otomobilin bagajından 317,33 gram metamfetamin çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'da durdurulan otomobilin bagajında yapılan aramada boya kutusu içerisine gizlenmiş 317,33 gram metamfetamin ele geçirildi.

Hatay'da durdurulan otomobilin bagajında yapılan aramada boya kutusu içerisine gizlenmiş 317,33 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Dörtyol İstihbarat Büro Amirliği görevlilerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmada, içerisinde M.S. ile O.K. isimli şahısların bulunduğu otomobili durdurularak arama yapıldı. Ekiplerce otomobilde yapılan aramada bagaj içinde boya kutusuna poşet içerinde yerleştirilmiş halde 317,33 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.S. mevcutlu olarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - HATAY

Otomobilin bagajından 317,33 gram metamfetamin çıktı
Otomobilin bagajından 317,33 gram metamfetamin çıktı
Otomobilin bagajından 317,33 gram metamfetamin çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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