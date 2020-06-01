Otomobilin altında kalmaktan saniyelerle böyle kurtuldu Otomobilin altında kalmaktan saniyelerle böyle kurtuldu Aksaray'da dükkanının önünde tezgah yerleştiren esnaf, kaza yaparak üzerine gelen otomobilin kendisine çarpmasından son anda kurtuldu Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu savrulan otomobilin bakkal dükkanına çarparken, o sırada bir...

Otomobilin altında kalmaktan saniyelerle böyle kurtuldu

Aksaray'da dükkanının önünde tezgah yerleştiren esnaf, kaza yaparak üzerine gelen otomobilin kendisine çarpmasından son anda kurtuldu

AKSARAY - Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu savrulan otomobilin bakkal dükkanına çarparken, o sırada bir kişi otomobil ile dükkan arasında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

Kaza Çerdiğin Mahallesi 1050 Sokak Hasas Caddesi üzerinde meydana geldi. 4 yolun birleştiği kavşakta iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin biri kontrolden çıkarak kavşak köşesinde bulunan bakkal dükkanına doğru savruldu. Bu sırada bakkal dükkanı önünde ürünleri yerleştiren dükkan sahibi Mustafa Candan çarpışma seslerini duyarak dönüp baktığında bir otomobilin kendisine doğru geldiğini fark etti. Otomobil dükkana çarparak durabilirken, dükkan sahibi yaptığı geri adım hamlesi ve elleriyle otomobilin kaputuna tutunarak kıl payı dükkan ve otomobil arasında kalmaktan kurtuldu. Kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kazadan son anda kurtulan Mustafa Candan, "Malları dışarıya diziyordum. Ondan sonra bir patırtı geldi. Sonra baktım araba üstüme geliyor. Son anda fark ettim o şekilde kaçtım. Yani kıl payı kurtuldum orada. Dükkana giren araba hızlı olsaydı ölümle sonuçlanırdı bu kaza. Fazla bir zararımız yok Allah'a şükür. Birkaç stant kırıldı, kola dolaplarında biraz sıkıntı oldu. Servis gelip inceliyor. Başka bir sıkıntımız yok Allah'a şükür. Cana gelmesin" dedi.

Kaynak: İHA