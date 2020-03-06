Otomobile çarpan motosikletli yaralandı
Haberler » 3. Sayfa » Otomobile çarpan motosikletli yaralandı - Haberler

Otomobile çarpan motosikletli yaralandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobile çarpan motosikletli genç yaralandı.

06.03.2020 02:07 | Son Güncelleme: 06.03.2020 02:08
Otomobile çarpan motosikletli yaralandı

'ın ilçesinde otomobile çarpan motosikletli genç yaralandı.


Kaza, Hacıevhat Mahallesi Şehit Selim Vural Caddesi üzeri dörtyol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehit Selim Vural Caddesi'nde seyreden Harun Tunç (22) yönetimindeki 59 AAR 484 plakalı motosiklet, çevre yolundan caddeye çıkan bir otomobile çarptı.


Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Tunç, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler