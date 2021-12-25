Otomobildeki yastık içinden 2 kilo 200 gram metamfetamin çıktı - Haberler
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Otomobildeki yastık içinden 2 kilo 200 gram metamfetamin çıktı

Otomobildeki yastık içinden 2 kilo 200 gram metamfetamin çıktı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYSERİ polisi, Doğu illerinden temin edilen uyuşturucunun kente getirileceği bilgisi üzerine 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ polisi, Doğu illerinden temin edilen uyuşturucunun kente getirileceği bilgisi üzerine 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada, yastık içine gizlenen 2 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobille Doğu illerinden temin edilen uyuşturucunun kente getirileceği bilgisini aldı. M.Ş.V. isimli şüphelinin kullandığı araç, sabah saatlerinde, Malatya yolu uygulama noktasında durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, yastık içine gizlenen 2 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi. M.Ş.V. ve yanında bulunan kişi, gözaltına alındı.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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