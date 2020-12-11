Otomobilde patlayıcı düzenekleriyle yakalandı
11.12.2020 13:08 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:13
KIRKLARELİ'de, jandarma ekiplerinin otomobilde yaptığı aramada 14 patlayıcı düzeneği ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.
KIRKLARELİ'de, jandarma ekiplerinin otomobilde yaptığı aramada 14 patlayıcı düzeneği ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.
İl Jardarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski ilçesine bağlı Karamesutlu köyündeki TEM gişelerinde, şüphe üzerine otomobil sürücüsünü durdurdu. Araçta yapılan aramada, 14 patlayıcı düzeneği ele geçirildi. Patlayıcı düzeneklerine el koyulurken, sürücü E.D. gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğurcan KARAOĞLU