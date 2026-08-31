Yeni BMW X7, Nürburgring'de V8 ile Test Edildi
BMW'nin amiral SUV modeli X7, Nürburgring'de M Performance paketiyle görüntülendi. Prototip, dört egzoz çıkışıyla V8 motorun kullanılmaya devam edeceğini gösteriyor. Yeni model, Neue Klasse vizyonuyla elektrikli ve minimalist bir tasarım sunacak.
BMW, Neue Klasse vizyonuyla elektrikli ve minimalist bir geleceğe ilerliyor. Bu süreçte yeni modeller büyük merak uyandırıyor. Firmanın en büyük SUV modeli X7 de bunlardan biri.
Yeni BMW X7, Nürburgring pistinde test edilirken görüntülendi. M Performance paketine sahip prototip, kamuflajlı görünümüne rağmen önemli ipuçları veriyor. Arka tarafta dört egzoz çıkışı dikkat çekiyor ve bu da V8 motorun birkaç yıl daha kullanılacağını gösteriyor.
Kaynak: Haber Merkezi