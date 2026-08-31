Haberler

Yeni BMW X7, Nürburgring'de V8 ile Test Edildi

Yeni BMW X7, Nürburgring'de V8 ile Test Edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BMW'nin amiral SUV modeli X7, Nürburgring'de M Performance paketiyle görüntülendi. Prototip, dört egzoz çıkışıyla V8 motorun kullanılmaya devam edeceğini gösteriyor. Yeni model, Neue Klasse vizyonuyla elektrikli ve minimalist bir tasarım sunacak.

BMW, Neue Klasse vizyonuyla elektrikli ve minimalist bir geleceğe ilerliyor. Bu süreçte yeni modeller büyük merak uyandırıyor. Firmanın en büyük SUV modeli X7 de bunlardan biri.

Yeni BMW X7, Nürburgring pistinde test edilirken görüntülendi. M Performance paketine sahip prototip, kamuflajlı görünümüne rağmen önemli ipuçları veriyor. Arka tarafta dört egzoz çıkışı dikkat çekiyor ve bu da V8 motorun birkaç yıl daha kullanılacağını gösteriyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Yurt dışı çıkış yasağı bulunan Youtuber Arif Kocabıyık, tır dorsesinin altında yakalandı

Yurt dışına kaçacaktı! Tırın altında böyle yakalandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Villalardan nereye... Türkiye'ye geri dönen yıldız isim konteynerde kalacak

Villalardan nereye... Türkiye'ye geri dönen yıldız isim konteynerde kalacak
Fatih Tekke'den istifa açıklaması

Fatih Tekke'den istifa açıklaması
Yusuf Akçiçek yeniden Galatasaraylı oluyor

Artık o da Galatasaraylı!
Leroy Sane için büyük iddia

Leroy Sane için büyük iddia! Eğer doğruysa yer yerinden oynar
Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi istenmeyen görüntüler

Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi istenmeyen görüntüler
Trabzonspor taraftarına Diyarbakır'da taşlı saldırı

Amed maçı öncesi Trabzonspor taraftarına Diyarbakır'da taşlı saldırı
4 maçta 0 çeken takımın taraftarından yönetime istifa çağrısı

4 maçta 0 çeken efsane takımın taraftarından yönetime istifa çağrısı