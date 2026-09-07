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Yarım Debriyaj Debriyajı Nasıl Aşındırır?

Yarım Debriyaj Debriyajı Nasıl Aşındırır?
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Kısa süreli ve gerektiğinde kullanılan yarım debriyaj normaldir; ancak ayağın kavrama noktasında uzun süre tutulması debriyaj balatasının hızla aşınmasına yol açar.

Yarım debriyaj, motor gücünün tekerleklere kontrollü biçimde aktarılması için debriyaj pedalının tam kavrama noktasında tutulduğu bir tekniktir. Araç ilk harekete geçerken, yokuşta kalkış yaparken, düşük hızlarda manevra ederken ve park sırasında hassas hareket gerektiğinde kullanılır.

Debriyaj, motor ile şanzıman arasındaki güç aktarımını kontrol eder. Pedala basıldığında bağlantı kesilir, bırakıldığında yeniden kurulur. Yarım debriyajda ise pedal tamamen bırakılmadığı için debriyaj balatası tam kilitlenmez ve parçalar arasında sürtünme oluşur.

Bu sürtünme ısı üretir ve debriyajın normalden daha hızlı aşınmasına neden olur. Uzmanlar, kısa süreli yarım debriyajın sorun olmadığını, asıl problemin ayağı kavrama noktasında uzun süre tutarak aracı bu şekilde ilerletmek veya yokuşta debriyajla sabit tutmaya çalışmak olduğunu belirtir.

Kaynak: Haber Merkezi
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