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Volkswagen CEO'su: Maliyet azaltma süreci henüz bitmedi

Volkswagen CEO'su: Maliyet azaltma süreci henüz bitmedi
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Volkswagen CEO'su Oliver Blume, şirketin maliyet azaltma sürecinin tamamlanmadığını ve önümüzdeki dönemde daha kapsamlı adımlar atılacağını açıkladı. Tüm üretim tesisleri için yeni maliyet önlemlerinin planlandığını belirten Blume, bu sürecin şirketin rekabet gücünü artırmak için kritik olduğunu vurguladı. Detaylı planların önümüzdeki aylarda netleşeceği ifade ediliyor.

Volkswagen CEO'su Oliver Blume, şirketin maliyet azaltma sürecinin henüz tamamlanmadığını ve önümüzdeki dönemde daha kapsamlı adımlar atılacağını söyledi.

Blume, şirketin tüm üretim tesisleri için yeni maliyet önlemlerinin planlandığını ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi
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