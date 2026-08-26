Volkswagen CEO'su: Maliyet azaltma süreci henüz bitmedi

Volkswagen CEO'su Oliver Blume, şirketin maliyet azaltma sürecinin henüz tamamlanmadığını ve önümüzdeki dönemde daha kapsamlı adımlar atılacağını söyledi.

Blume, şirketin tüm üretim tesisleri için yeni maliyet önlemlerinin planlandığını ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi