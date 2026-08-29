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TVS Motor'a yeni CEO: Peyman Kargar

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TVS Motor, küresel büyüme ve inovasyon hedefleri doğrultusunda Peyman Kargar'ı 27 Ocak 2027'den geçerli olmak üzere CEO olarak atadı. Kargar, K. N. Radhakrishnan'ın yerine geçecek.

TVS Motor Co. Ltd., Cuma günü yaptığı açıklamada, iki ve üç tekerlekli araç üreticisinin büyüme, yenilik ve küresel genişleme yolunda bir sonraki aşamasına hazırlandığı dönemde Peyman Kargar'ın direktör ve CEO olarak atandığını duyurdu. Halen Uluslararası İşletme Başkanı olan Kargar, 27 Ocak 2027'de göreve başlayacak.

Kargar, geçiş dönemine kadar CEO olarak devam edecek olan K. N. Radhakrishnan'ın yerine geçecek. Radhakrishnan, Temmuz 2027'deki genel kurula kadar İcracı Olmayan Direktör olarak görev yapacak. TVS Motor, bu liderlik değişikliğiyle ürün inovasyonu, premiumlaşma ve gelişmiş pazarlarda büyümeye odaklanıyor. Şirket, 2025-26 mali yılında 5,9 milyon araç satışı ve yüzde 30 gelir artışıyla en yüksek performansını kaydetti.

Kargar, otomotiv sektöründe 30 yılı aşkın deneyimiyle Avrupa, Asya, Afrika ve Orta Doğu'da çalıştı. Uluslararası işletme, onun liderliğinde şirketin satış hacminin yüzde 29'unu oluştururken yüzde 33 büyüme kaydetti. Kargar, atanmasıyla ilgili olarak, "TVS Motor Company'nin CEO'su olarak atanmak bir ayrıcalık. Yeni bir büyüme aşamasına giriyoruz ve Hindistan ile küresel pazarlardaki konumumuzu güçlendireceğiz" dedi. Teknoloji liderliği, yapay zeka yetenekleri, kalite ve müşteri odaklılığa odaklanacağını belirtti.

TVS Motor Başkanı Sudarshan Venu, Kargar'ı derin sektör deneyimi ve stratejik vizyona sahip küresel bir lider olarak nitelendirdi ve atamanın şirketin geleceği için önemli bir adım olduğunu söyledi. Ayrıca ayrılan CEO Radhakrishnan'ın şirketin kuruluşundaki rolünü takdir etti. TVS Motor, 90'dan fazla ülkede faaliyet gösteriyor ve Hindistan ile Endonezya'da üretim tesislerine sahip. Şirket hisseleri, Ulusal Borsa'da 4.265,10 seviyesinde yüzde 3'ten fazla değer kaybetti.

Kaynak: Haber Merkezi
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