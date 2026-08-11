En Güvenilir 10 Otomobil Modeli Açıklandı

Yeni araç satın alırken sadece etiket fiyatı değil, bakım giderleri, yedek parça erişimi ve arıza yapma sıklığı da büyük önem taşıyor.

Türkiye'nin yol ve kullanım koşullarına dayanıklı, uzun motor ömrü ve düşük servis maliyetleriyle öne çıkan en güvenilir 10 otomobil modeli belirlendi.

Kaynak: Haber Merkezi