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Toyota, hidrojenli Hilux için 2028 dedi

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Toyota, hidrojenli Hilux için 2028 dedi
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Toyota, Hannover'deki IAA Transportation 2026'da hidrojen yakıt hücreli Hilux FCEV modeli için tarih verdi.

Toyota, Hannover'deki IAA Transportation 2026'da hidrojen yakıt hücreli Hilux FCEV modeli için tarih verdi. 2028'de çıkacak araç, menzil ve çekme kapasitesinde elektrikli versiyonu geride bıraktı.

Hidrojenli Hilux, elektrikli versiyona kıyasla daha uzun menzil ve daha yüksek çekme kapasitesi sunuyor. Toyota'nın bu hamlesi, hidrojen yakıt hücreli araçların ticari kullanımdaki potansiyelini vurguluyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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